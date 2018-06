Russia -1, i 10 del Mondiale: Smolov, la speranza russa post Kokorin

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ci fosse stato Aleksandr Kokorin, probabilmente sarebbe stato lui la stella di Russia 2018. L'infortunio dell'attaccante dello Zenit ha concesso i riflettori, e la maglia numero dieci, a Fedor Smolov, centravanti del Krasnodar in rampa di lancio dopo una carriera molto ondivaga. Dall'inizio con la Dinamo Mosca al prestito al Feyenoord, certo non rilevante, per finire alle annate anonime dell'Anzhi Machackhala. Sembrava l'ennesimo talento sprecato, salvo poi finire, appunto, al Krasnodar. Sempre in doppia cifra, sempre più vicino ai 20 gol (punto toccato tre anni fa) che ai dieci. È la speranza di una Russia inserita in un girone abbastanza semplice - l'avversario rilevante è l'Uruguay, non c'è nessuna europea - e che ha la speranza di non imitare il Sudafrica del 2010, fallimentare nel suo percorso, tanto da non arrivare nemmeno agli ottavi. Smolov è uomo mercato, avendo 28 anni, e potrà rilanciarsi anche al di fuori della Russia. Non sarà semplice.

Data di nascita: 9 febbraio 1990 (28 anni)

Squadra: Krasnodar

Scadenza contratto: 30/06/2019

Valore di mercato: 8 milioni di euro