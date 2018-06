Russia -1, i 10 del Mondiale: Xhaka, obbligatorio stupire

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Svizzera è probabilmente la squadra più quadrata del Mondiale. Molto incentrata su se stesso, senza grandi spicchi di fantasia, molto del suo reparto offensivo si baserà sulle corse di Embolo e i gol di Seferovic e Drmic. Nessun trequartista, quindi, con il numero dieci che va a posizionarsi sulle spalle di un centrocampista più di contenimento, con comunque qualche rete in canna. Granit Xhaka deve prendersi una responsabilità importante, essendo uno dei pochi a giocare in un top club. La mediana è comunque di spicco, con alcuni calciatori del nostro campionato (Freuler, Dzemaili e Behrami) più una difesa molto affidabile, anche se molto dipenderà da Akanji. Xhaka sembrava a un passo dall'esplosione con il passaggio all'Arsenal, per ora è stato solo un falso positivo. Ma ha 25 anni e ancora tempo per stupire.

Data di nascita: 27 settembre 1992 (25 anni)

Squadra: Arsenal

Scadenza contratto: 30/06/2021

Valore di mercato: 30 milioni di euro