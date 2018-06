Russia -2: Brasile 2014, 7 gol nel Mineirazo e il morso di Suarez

Sessantaquattro anni dopo, l'appuntamento è per Brasile-Uruguay, come nel 1950. Obdulio Varela è morto da 18 anni, Schiaffino da 12, invece Ghiggia è ancora vivo (lascerà questo pianeta un anno dopo). Il 2014 è l'anno del Brasile, della rivincita del Maracanà, del ritorno dei sogni interrotti per un intero popolo. Neymar è l'erede di Pelè, che aveva 10 anni e ascoltava alla radio la viva voce di Ary Barroso prima di stravincere in Svezia 1958. Ma la sua cavalcata non sarà la stessa, mentre l'epilogo del Mondiale sì.

È TEMPO DI RISCATTO - L'Italia si presenta con l'intenzione di ritornare agli antichi fasti dopo la disastrosa spedizione di Sudafrica 2010, dove è mancata addirittura la vittoria contro Paraguay, Nuova Zelanda o Slovacchia. Cesare Prandelli è reduce da un secondo posto all'Europeo, un girone complicato, i rigori contro l'Inghilterra e la straordinaria vittoria con la Germania con la rivelazione Balotelli. Ed è proprio l'attaccante ex Inter a doversi trascinare un gruppo vecchio, logoro, ma pieno di volponi. Grandi critiche per l'assenza di Giuseppe Rossi, infortunatosi con la Fiorentina, mentre c'è Lorenzo Insigne, autore di tre gol in Serie A durante l'intera stagione.

MORSI E RIMORSI - Parte subito bene la spedizione azzurra, con un Balotelli sugli scudi contro l'Inghilterra. Marchisio porta in vantaggio l'Italia, ma subito Sturridge pareggia i conti approfittando di una dormita della difesa. Su cross pennellato da Candreva arriva il 2-1 firmato proprio da SuperMario. Tutto in discesa, sembra, considerati avversari meno forti come Costa Rica e Uruguay. Non è così perché contro i Ticos arriva un'incredibile sconfitta, mentre con i sudamericani basta un pari. Suarez addenta Chiellini, Marchisio viene prende un rosso discutibile, Godin sale in cielo e sentenzia l'1-0 che ci spedisce a casa. Abete e Prandelli danno le dimissioni, il mondo del calcio tenta di ripartire da Antonio Conte.

ADIOS ESPANA - Partono maluccio le big, perché nei gironi - oltre all'Italia - vanno a casa anche Inghilterra e soprattutto Spagna. La maledizione dei campioni del Mondo, dopo l'Italia di Lippi, tocca alle Furie Rosse di Del Bosque, eliminate da un'Olanda straordinaria e dal Cile, il migliore della propria storia. Un flop su tutta la linea che non porta a una rivoluzione che sarebbe stata dovuta, rimandando di due anni il ritorno alla grandeur di inizio anni dieci. Il Brasile inizia stentando con la Croazia - un rigore regalato a Neymar e compagni - poi con un pareggio non proprio spettacolare con il Messico. Il Camerun non offre grossa resistenza e i verdero passano il turno. Nell'Argentina si accende Messi, trascinatore della prima fase, ma contro l'Iran arriva un 1-0 striminzito all'ultimo minuto. La Germania asfalta il Portogallo, si fa raggiungere alla fine dal Ghana, batte gli USA passando in carrozza. Il Belgio vince facilmente il proprio girone, l'Algeria fa fuori la Russia di Fabio Capello (con tutte le contestazioni susseguenti), mentre la Colombia si candida a un ruolo di primissima grandezza grazie alle straordinarie prestazioni di James Rodriguez che si laureerà capocannoniere.

BENEDETTA TRAVERSA - Agli ottavi la musica cambia. Il Brasile incrocia il Cile e fatica non poco, tanto che la squadra di Bielsa arriva a un passo dal sogno. A un centimetro dalla gloria, recita il tatuaggio di Mauricio Pinilla, autore di una saetta che va a incrociare la traversa, con un brivido che percorre la schiena di Julio Cesar. Una botta terrificante che scalfisce le ambizioni del Brasile, che va avanti ai rigori e non senza problemi. Idem l'Argentina, salvata da Angel Di Maria al centodiciottesimo. Nell'ottavo simpatia fra Costa Rica e Grecia i Ticos passano il turno ai rigori, facendo vedere - per l'ennesima volta - la straordinaria prestazione di Keylor Navas, che passerà poi al Real Madrid nel corso dell'estate. Il più coinvolgente è comunque l'ottavo tra Germania e Algeria dove uno straordinario Manuel Neuer abbassa la saracinesca e ferma chiunque, anche con le cattive, sbarrando la strada verso la gloria agli africani. Il 2-1 finale matura tutto nei supplementari, negli ultimi dieci minuti. Il Belgio si disfa degli USA, la Francia della Nigeria.

QUARTI SCONTATI, O QUASI -

Brasile contro Colombia, Argentina contro Belgio, Olanda contro Costa Rica, Germania contro la Francia. Quattro stupendi quarti di finale, dove le migliori passano, pur con qualche difficoltà. L'Argentina ha bisogno di Higuain, ancora una volta con un 1-0, per passare alle semifinali. L'Olanda vede il genio di van Gaal, con la sostituzione del portiere titolare Cillessen con Krul, che non ha mai parato un rigore in vita sua, al 119esimo. Il Costa Rica si abbatte e l'Olanda fa svanire i sogni della più bella rivelazione del Mondiale. La Germania ha la meglio, grazie alla sua solidità proverbiale, di una Francia comunque propositiva e zeppa di fantasia. Infine il Brasile fa suo il quarto con la Colombia di James, ma perde irrimediabilmente Neymar a causa di una ginocchiata, a tradimento, di Zuniga, all'ultimo minuto.

MINEIRAZO

L'otto di luglio il Brasile si prepara alla grandissima festa. All'Estádio Governador Magalhães Pinto, nel Minas Gerais, si ha l'impressione di vivere una serata storica. Sarà così perché il Brasile, privo del proprio condottiero Neymar, sembra una barca in mezzo al mare, alla tempesta, con onde che continuano a sopraffare il ponte principale. La partita dura una mezz'ora, il tempo per Muller di aprire le danze, Klose raddoppiare, Kroos sparare due volte e Khedira concludere con un punto esclamativo. Cinque a zero e barca oramai naufragata. Il resto sono sessanta minuti a trotterellare, il Brasile che prova a riprendersi senza riuscirsi, lo 0-7 firmato due volte da Schurrle, il gol al novantesimo di Oscar che si mette a piangere invece che esultare. È la fine del Maracanazo, 64 anni più tardi, e l'inizio di un Brasile che è cresciuto, che vive differentemente gli eventi sportivi, che rischia di soccombere perché nell'altra semifinale l'Argentina, ai rigori, ha la meglio sugli avversari. "Brasil, decime que se siente" è la canzone che i tifosi dell'albiceleste coniano per la finale del Maracanà.

TRISTE, SOLITARIO Y FINAL

L'Argentina non vince da metà anni novanta, da quando Batistuta aveva trascinato la Seleccion alla vittoria della Copa America. E non riesce a battere nemmeno una Germania che sembra meno forte, più impaurita, compatta come sempre ma con solo un grandissimo campione come Manuel Neuer. Il sette a uno contro il Brasile è solo un lontano ricordo, Higuain porterebbe l'Argentina sull'1-0 ma il fuorigioco c'è ed è evidente. Messi inventa, prova a cambiare il corso delle cose, Palacio, Aguero e il Pipita sbagliano incredibilmente davanti al portiere teutonico. Alla fine, come in tutte le cose, gli errori si pagano. Mario Gotze è l'uomo della Provvidenza, tutto l'anno in panchina nel Bayern Monaco, un anno dopo la mancata finale di Champions League con il Borussia Dortmund. La Germania si laurea per la quarta volta campione del Mondo, raggiungendo l'Italia nella notte del Maracanà. Quella che avrebbe dovuto essere del Brasile, per la sesta affermazione Mondiale, per prendere definitivamente possesso del trofeo Fifa. Per l'America è un anno triste: per la prima volta un'europea alza il trofeo al cielo al di qua dell'Atlantico.

IL CAMPIONE DEI CAMPIONI

Manuel Neuer - Per la prima volta nella storia di un Mondiale, il miglior giocatore della squadra vincitrice è il portiere, di gran lunga. In particolare contro l'Algeria è il numero uno a giocare alla Beckenbauer, anticipando tutti quanti gli attaccanti avversari lanciati verso la porta, anche con interventi da vero e proprio libero vecchia maniera. Nella finale contro l'Argentina spaventa praticamente tutti, rimanendo quasi inoperoso per l'imprecisione albiceleste, eccezion fatta per uno scontro ad alta quota con Higuain. Arriva incredibilmente terzo nella graduatoria del Pallone d'Oro dietro i soliti mostri sacri come Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Avrebbe meritato senz'altro di più.

TABELLINO DELLA FINALISSIMA

Rio de Janeiro, 13 luglio 2014

Germania

Neuer; Lahm, Boateng, Hummels, Howedes; Kramer (31' Schurrle), Schweinsteiger, Kroos; Muller, Ozil (120' Mertesacker); Klose (88' Gotze).

Argentina

Romero; Zabaleta, Demichelis, Garay, Rojo; Mascherano, Biglia, Perez (86' Gago); Messi, Higuain (78' Palacio), Lavezzi (46' Aguero).

Marcatore: Gotze 113'.