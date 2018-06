Russia 2018 al via - 4 i ct più titolati del Mondiale. C'è Deschamps

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Qual è il ct del Mondiale con più titoli conquistati in bacheca? Un'analisi delle carriere di tutti i 32 allenatori che saranno impegnati nel Mondiale russo ci mostra come in realtà siano 4 quelli in testa a questa speciale classifica. I due mediaticamente più conosciuti sono Didier Deschamps e Fernando Santos, rispettivamente di Francia e Portogallo. A questi si aggiungono, a sorpresa, Age Hareide della Danimarca e Akira Nishino del Giappone. Di seguito l'elenco completo e tutti i successi dei vari ct.

Oscar Tabarez, Uruguay. 2 titoli: Penarol, Copa Libertadores '86/'87 - Uruguay, Copa America '10/'11.

Joachim Low, Germania. 4 titoli: FC Tirol Innsbruck, campionato austriaco '01/'02 - Stoccarda, Coppa di Germania '96/'97 - Germania, Mondiale 2014 - Germania, Confederations Cup 2017.

Carlos Queiroz, Iran. 3 titoli: Sporting Lisbona, Coppa di Portogallo '94/'95 - Sporting Lisbona, Supercoppa di Portogallo '95/'96 - Real Madrid, Supercoppa Spagnola '03/'04.

José Pekerman, Colombia. Nessun titolo vinto escludendo quelli con l'Under 20 argentina.

Didier Deschamps, Francia. 7 titoli: Monaco, Coppa di Lega francese '02/'03 - Marsiglia, Campionato francese '09/'10 - Marsiglia, 3 Coppe di Lega '09/'10, '10/'11, '11/'12 - Marsiglia, 2 Supercoppe di Francia '10/'11, '11/'12)

Adam Nawalka, Polonia. Nessun titolo.

Heimir Hallgrimsson, Islanda. Nessun titolo.

Hernan Gomez, Panama. Nessun titolo.

Vladimir Petkovic, Svizzera. 1 titolo: Lazio, Coppa Italia '12/'13.

Fernando Santos, Portogallo. 7 titoli: Porto, campionato portoghese '98/'99 - Porto, 2 Coppa di Portogallo '99/'00, '00/'01 - Porto, 2 Supercoppa di Portogallo '99/'00, '00/'01 - AEK Atene, Coppa di Grecia '01/'02 - Portogallo, Europeo 2016.

Ricardo Gareca, Perù. Nessun titolo.

Hector Cuper, Egitto. 2 titoli: Valencia, 2 Supercoppa di Spagna '98/'99, '99/'00.

Aliou Cissé, Senegal. Nessun titolo.

Oscar Ramirez, Costa Rica. 5 titoli: Alajulense, 5 Campionati della Costa Rica '10/'11 (Invierno e Verano), '11/'12, '12/'13, '13/'14.

Juan Carlos Osorio, Messico. Nessun titolo.

Hervé Renard, Marocco. 2 titoli: Zambia, Coppa d'Africa '11/'12 - Costa d'Avorio, Coppa d'Africa '14/'15.

Age Hareide, Danimarca. 7 titoli: Molde, Coppe di Norvegia '93/'94 - Helsingborgs, Coppa di Svezia '97/'98 - Helsinborgs, Campionato svedese '98/'99 - Brondby, Campionato danese '01/'02 - Rosenborg, Compionato norvegese '02/'03 - Rosenborg, Coppa di Norvegia '02/'03 - Malmo, Campionato svedese '13/'14.

Tite, Brasile. 5 titoli: Gremio, Coppa del Brasile '00/'01 - Corinthians, 2 Campionati brasiliano '10/'11 e '14/'15 - Corinthians, Copa Libertadores '11/'12 - Corinthians, Mondiale per Club '12/'13.

Janne Anderson, Svezia. 1 titolo: Norrkoping, campionato svedeze '14/'15.

Roberto Martinez, Belgio. 1 titolo: Wigan, Coppa d'Inghilterra '12/'13.

Gernot Rohr, Nigeria. Nessun titolo.

Stanislav Cherchesov, Russia. 2 titoli: Legia Varsavia, Campionato polacco '15/'16 - Legia Varsavia, Coppa di Polonia '15/'16.

Gareth Southgate, Inghilterra. Nessun titolo.

Nabil Maaloul, Tunisia. 4 titoli: Esperance Tunis, 2 Campionati tunisini '10/'11, '11/'12 - Esperance Tunis, Coppa di Tunisia '10/'11 - Esperance Tunis, CAF Champions League '10/'11.

Jorge Sampaoli, Argentina. 5 titoli: Universidad de Chile, 3 campionati cileni '10/'11, '11/'12 (apertura e clausura) - Universidad de Chile, Copa Sudamericana '11/'12 - Cile, Copa America 2015.

Tae-Yong Shin, Corea del Sud. 1 titolo: Seongnam FC, AFC Champions League '09/'10.

Zlatko Dalic, Croazia. 5 titoli: Dinamo Tirana, Supercoppa di Albania '07/'08 - Al Hilal, Coppa della Corona del Principe Saudita '12/'13 - Al Ain, Coppa del Presidente degli Emirati Arabi Uniti '13/'14 - Al Ain, Campionato Emirati Arabi Uniti '14/'15 - Al Ain, Arabian Gulf Super Cup '14/'15.

Juan Antonio Pizzi, Arabia Saudita. 1 titolo: Cile, Copa America '15/'16.

Bert van Marwijk, Australia. 2 titoli: Feyenoord, Coppa UEFA '01/'02 - Feyenoord, Coppa d'Olanda '07/'08.

Mladen Krstajic, Serbia. Nessun titolo.

Akira Nishino, Giappone. 7 titoli: Kashiwa Reysol, Coppa di Lega giapponese '98/'99 - Gamba Osaka, campionato giapponese '04/'05 - Gamba Osaka, Supercoppa giapponese '06/'07 - Gamba Osaka, Coppa di Lega '06/07 - Gamba Osaka, AFC Champions League '07/'08 - Gamba Osaka, 2 Coppa del Giappone '07/'08 e '08/'09.

Fernando Hierro, Spagna. Nessun titolo.