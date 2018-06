Russia 2018 al via - Brasile, le statistiche spiegano i favori del pronostico

© foto di Federico Gaetano

Il Brasile parte con i favori del pronostico al Mondiale di Russia 2018. La selezione gestita da Tite vuole conquistare il sesto titolo iridato della storia, grazie a un ottimo reparto offensivo guidato da Neymar ma anche grazie a una fase difensiva quasi del tutto imperforabile. Le statistiche, infatti, sono dalla parte dei verdeoro: l'attaccante in forza al Paris Saint-Germain è attualmente il terzo miglior marcatore di tutti i tempi per il Brasile, alla pari con Romário (55 gol). Solo Pelé (77) e Ronaldo (62) hanno segnato più reti con la Seleção. Alisson, invece, non subisce gol con la Nazionale brasiliana dalla partita di settembre contro la Colombia: è ora imbattuto da 484 minuti. Il portiere della Roma s'è affermato come una vera saracinesca, non solo in Serie A ma anche in ambito intercontinentale.