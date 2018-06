Russia 2018 al via - Hierro l'ultimo: i ct in sella da dopo le qualificazioni

© foto di Adrián Blanco/Bernabéu Digital

Fra i commissari tecnici c'è chi, come Oscar Tabarez, è seduto sulla panchina della propria Nazionale da oltre un decennio. E chi, come Fernando Hierro, da neanche un giorno. Nel mezzo tanti allenatori che si sono conquistati il biglietto per la Russia sul campo, ma anche qualcuno a cui è stato regalato strada facendo, cioè a qualificazione già avvenuta. Fra i ct nella terra di mezzo, ovvero che hanno preso parte alle qualificazioni solo per qualche gara, c'è Zlatko Dalic della Croazia. Il 51enne si è seduto sulla panchina della Nazionale per lo spareggio contro la Grecia e solo in seguito è stato confermato. Oltre alla Spagna, che come noto ha esonerato Lopetegui nella giornata di ieri affidando la guida tecnica a Hierro, le altre Nazionali che hanno cambiato a qualificazione acquisita sono Arabia Saudita (Juan Antonio Pizzi), Australia (Bert van Marwijk), Serbia (Mladen Krstajic) e Giappone (Akira Nishino).