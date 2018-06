Russia 2018 al via - Lovre Kalinic il più alto, Shaqiri tra i più bassi

© foto di Imago/Image Sport

Il Mondiale di Russia 2018 apre ufficialmente i battenti. Dopo tanta attesa, la Coppa del Mondo tornerà in palio dopo il successo della Germania nella competizione di Brasile 2014. Mancherà l'Italia per la prima volta dopo sessant'anni, ma la manifestazione avrà il suo solito fascino. 32 squadre al via, 736 convocati totali mentre è da sottolineare i calciatori più alti e quelli più bassi della rassegna iridata.

Il calciatore più alto

Lovre Kalinic, portiere della Croazia nato a Spalato il 3 aprile 1990. L'estremo difensore gioca in Belgio, tra le file del Gent. Nella top 5 dei più alti ci sono anche Jannik Vestergaard (difensore della Danimarca, alto 200 cm), Federico Fazio (difensore dell'Argentina, 199 cm), Courtois (portiere del Belgio, 199 cm), Robin Olsen (portiere della Svezia, 198 cm).

Il calciatore più basso

Ci sono tre giocatori che la Fifa registra con la stessa altezza, 165 cm: si tratta dello svizzero ex Inter Xherdan Shaqiri, Al-shehri Yahia dell'Arabia Saudita e il colombiano Juan Fernando Quintero (ex Pescara).