Russia 2018 al via - Marcatori al Mondiale: guida Muller, segue James

© foto di J.M.Colomo

Il Mondiale di Russia 2018 apre ufficialmente i battenti. Dopo tanta attesa, la Coppa del Mondo tornerà in palio dopo il successo della Germania nella competizione di Brasile 2014. Mancherà l'Italia per la prima volta dopo sessant'anni, ma la manifestazione avrà il suo solito fascino. 32 squadre al via, 736 convocati totali mentre è interessante sottolineare i calciatori che saranno presenti in Russia con più gol realizzati nelle precedenti partecipazioni:

10 reti - Thomas Müller (Germania, 5 nel 2010 e 5 nel 2014)

6 - James Rodríguez (Colombia, tutti nel 2014)

5 - Lionel Messi (Argentina, 1 nel 2006 e 4 nel 2014)

5 - Gonzalo Higuaín (Argentina, 4 nel 2010 e 1 nel 2014)

5 - Tim Cahill (Australia, 2 nel 2006, 1 nel 2010 e 2 nel 2014)

5 - Luis Suárez (Uruguay, 3 nel 2010 e 2 nel 2014)

4 - Neymar (Brasile, tutti nel 2014)