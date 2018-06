Russia 2018 al via - Premier League padrona. Serie A 4^ per presenze

© foto di Arsen Galstyan-Adidas Football

L'attesa è finita, oggi pomeriggio alle 17 via al Mondiale di Russia 2018. L'Italia, come tristemente noto, non ci sarà ma la Serie A sarà comunque ben rappresentata. Anche se la parte del leone, in fatto di presenze, la fa ancora una volta la Premier League (e le sue serie inferiori). E' quello britannico infatti il campionato con più rappresentanti presenti in Russia, tanto che addirittura il 17% dei calciatori presenti arriva dalla terra di Albione. Bene anche Liga e Bundesliga, mentre la Serie A si piazza al quarto posto in fatto di giocatori 'prestati' alle Nazionali davanti alla Ligue 1. Questi nello specifico i dati riguardanti i 5 principali campionati con più giocatori al Mondiale:

1 - 124, Premier League

2 - 81, Liga

3 - 67, Bundesliga

4 - 58, Serie A

5 - 49, Ligue 1