Russia 2018 al via - Tabarez ct più vecchio. Cissé ha 30 anni in meno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Mondiale di Russia 2018 apre ufficialmente i battenti. Dopo tanta attesa, la Coppa del Mondo tornerà in palio dopo il successo della Germania nella competizione di Brasile 2014. Mancherà l'Italia per la prima volta dopo sessant'anni, ma la manifestazione avrà il suo solito fascino. 32 squadre al via, 736 convocati totali dai commissaru tecnici delle varie Nazionali. Fra questi, i nomi che spiccano, sono quelli di Oscar Washington Tabarez e Aliou Cissé.

Il ct più giovane

Aliou Cissé, Senegal. Nato a Ziguinchor il 24 marzo del '76, Cissé è il commissario tecnico più giovane presente in Russia. Il 42enne è più giovane del collega Tabarez di quasi 30 anni, ma nonostante l'inesperienza ha tutta l'intenzione di portare la nazionale africana fra le migliori del mondo.