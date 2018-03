Russia 2018 - Argentina, Messi per essere meglio di Maradona

© foto di J.M.Colomo

Diciottesima partecipazione per l'Argentina, alla ricerca del terzo Mondiale dopo le vittorie in casa e in Messico, oramai distanti trentadue anni. È un momento delicato perché l'essere vicecampioni del mondo non dà possibilità né certezze, anche in virtù di una qualificazione decisamente tirata contro l'Ecuador, nell'ultima partita.

Inserita nel gruppo D con Croazia, Nigeria e Islanda, l'Argentina non dovrebbe avere grossi problemi per la qualificazione, anche se gli scaccorossi rischiano di essere una bella gatta da pelare, pure se non al massimo della forma.

L'ALLENATORE - Jorge Sampaoli - Discepolo di Bielsa, ha passato la propria vita da allenatore in Cile, Perù e Bolivia, senza mai allenare una grande d'Argentina. Lo è di passaporto, ma non di cuore: nella Copa America del 2015 ha inferto un altro colpo alla propria nazionale, battendola in finale ai rigori. Prima dell'albiceleste giocava con un 3-3-1-3 molto offensivo, ora è alla ricerca di un equilibrio con il 4-2-3-1, ma non è detto che non possa tornare alla difesa a tre per sfruttare la capacità offensiva dei propri giocatori.

LA STELLA - Lionel Messi - Il migliore al mondo, idolo indiscusso di chiunque ami il calcio, ha perso tutte le finali giocate con la maglia albiceleste. Anche con una buona dose di sfortuna, sia nel 2014 - quando Higuain e Palacio non sfruttarono i suoi assist - che nel 2015, segnando pure un rigore. Sbagliato, invece, nel 2016. È l'ago della bilancia di una formazione che in avanti ha tantissimi giocatori capaci di fare la differenza. Dybala, Higuain e Icardi dovrebbero andare tra panchina e vacanze, mentre il titolare dovrebbe essere Aguero.

IL PERCORSO -

Argentina-Ecuador 0-2

Paraguay-Argentina 0-0

Argentina-Brasile 1-1

Colombia-Argentina 0-1

Cile-Argentina 1-2

Argentina-Bolivia 2-0

Argentina-Uruguay 1-0

Venezuela-Argentina 2-2

Perù-Argentina 2-2

Argentina-Paraguay 0-1

Brasile-Argentina 3-0

Argentina-Colombia 3-0

Argentina-Cile 1-0

Bolivia-Argentina 2-0

Uruguay-Argentina 0-0

Argentina-Venezuela 1-1

Argentina-Perù 0-0

Ecuador-Argentina 1-3

POSIZIONE - 5.

OBIETTIVO - Vittoria.

AVVERSARI - Nigeria, Croazia, Islanda.

FORMAZIONE (4-2-3-1) Rulli; Mercado, Otamendi, Fazio, Rojo; Biglia, Paredes; Rigoni, Messi, Di Maria; Aguero.