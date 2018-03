Russia 2018 - Corea del Sud, lotteria con Messico e Svezia

Nona partecipazione consecutiva per la Corea del Sud, capace di essere presente da Messico 86 in poi. Nelle altre dodici rassegne era riuscita a qualificarsi una volta sola, subendo 16 gol in due partite. Dai fasti del 2002 alla brutta figura contro l'Algeria il passo è stato decisamente breve.

Inserita nel girone F, pare difficile che la Corea del Sud possa lottare con la Germania per il primo posto nel girone. Le altre due avversarie possono essere abbordabili, perché la Svezia non è abituata a far la partita, mentre il Messico è uno dei peggiori degli ultimi decenni. Rimane però una possibile outsider e non una candidata agli ottavi.

L'ALLENATORE - Shin Tae-yong - Inizia la carriera da allenatore in Australia, nei Brisbane Roar, salvo poi passare al Seongnam, club che lo ha visto protagonista per più di un decennio in campo. Dal 2014 è all'interno della federazione sudcoreana, allenando anche la nazionale Olimpica. Nel 2017 ha preso il posto di Uli Stielike, tecnico tedesco, dopo la sconfitta contro il Qatar che aveva messo a rischio la qualificazione.

LA STELLA - Son Heung-min - L'attaccante del Tottenham è la colonna portante dell'intera squadra, coadiuvato da Ki Sung-Yueng (probabilmente prossimo milanista). Da tre anni negli Spurs e pagato 18 milioni di sterline, Son ha iniziato la sua carriera in Germania. La Bundesliga accoglie quasi tutti i calciatori sudcoreani anche per la presenza, a livello di rapporti umani, con Cha Bum-Kun, storico attaccante di Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen, per un decennio unico esponente della scuola asiatica in Europa.

IL PERCORSO -

Birmania-Corea del Sud 0-2

Corea del Sud-Laos 8-0

Libano-Corea del Sud 0-3

Kuwait-Corea del Sud 0-1

Corea del Sud-Birmania 4-0

Laos-Corea del Sud 0-5

Corea del Sud-Libano 1-0

Corea del Sud-Kuwait 3-0

Corea del Sud-Cina 3-2

Siria-Corea del Sud 0-0

Corea del Sud-Qatar 3-2

Iran-Corea del Sud 1-0

Corea del Sud-Uzbekistan 2-1

Cina-Corea del Sud 1-0

Corea del Sud-Iran 1-0

Qatar-Corea del Sud 3-2

Corea del Sud-Iran 0-0

Uzbekistan-Corea del Sud 0-0

POSIZIONE - 27.

OBIETTIVO - Lottare per il secondo posto.

AVVERSARI - Germania, Messico, Svezia.

FORMAZIONE (4-2-3-1) Seung-Gyu Kim; Cheol-sun Choi, Min-jae Kim, Young-Gwon Kim, Jin-su Kim; Sung-Yong Ki, Hyun-soo Jang; Chang-Hoon Kwon, Ja-Cheol Koo, Heung-Min Son; Dong-Won Ji.