Russia 2018 - Egitto, proposte per Salah e Cuper specialista in finali

Per l'Egitto è solamente la terza partecipazione a una fase finale di Coppa del Mondo, nonostante i Faraoni abbiano vinto ben 7 coppe d'Africa dal 1957 in poi. Presenti nel 1934 e nel 1990, cioè entrambe le edizioni in Italia, ritornano a un Mondiale dopo ben 28 anni, senza grandi problemi nel superare il girone eliminatorio, vinto con un turno d'anticipo grazie al 2-1 sul Congo per effetto del rigore, all'ultimo minuto, di Salah, che ha fatto scatenare grandi celebrazioni in tutto il paese.

Inserito nel gruppo A con Russia, Uruguay e Arabia Saudita, l'Egitto si candida a rivelazione del torneo soprattutto grazie alla presenza di Momo Salah, ma anche a una formazione che in Africa ha pochi eguali. Dalla cintola in su quasi tutti i giocatori sono in Europa, soprattutto in Premier League. L'Egitto, che sta vivendo una Primavera culturale e armata da un lustro a questa parte, ha sempre avuto un problema di discriminazione nei confronti delle minoranze copte, tanto che alcuni bambini venivano discriminati proprio a causa della religione.

L'ALLENATORE - Hector Cuper - Il suo nome resterà legato indissolubilmente a due immagini. Una per le vittorie con il Valencia, per le due finali consecutive perse in Champions League contro Bayern Monaco e Real Madrid. L'altra è per il 5 maggio 2002, il giorno del pianto di Ronaldo, del 4-2 subito da una Lazio che non aveva niente da chiedere al campionato. Le esperienze successive non sono state delle migliori. È ct dell'Egitto dal 2015 e ha già fatto in tempo a giocare (e perdere, ça va sans dire) una finale di Coppa d'Africa.

LA STELLA - Mohamed Salah - Pagato 42 milioni di euro dal Liverpool nella scorsa estate, in questa stagione è esploso ancora di più, diventando uno dei migliori giocatori di Premier League e dell'intero continente europeo. Non servono grosse presentazioni, ma in Inghilterra si chiedono se possa arrivare ai livelli di Messi e di Cristiano Ronaldo. Francamente difficile, ma è il trascinatore di una squadra solida e che, dalla sua, ha freschezza e voglia di stupire. Sarà come il Senegal del 2002? Intanto per Salah fioccano le richieste, non solo dal Real Madrid: nell'ultima sfida con il Portogallo una avvenente fanciulla gli ha chiesto di sposarlo con uno striscione. Diniego causa moglie a carico, ma selfie fatto per la gioia dei social network.

IL PERCORSO -

Ciad-Egitto 1-0

Egitto-Ciad 4-0

Congo-Egitto 1-2

Egitto-Ghana 2-0

Uganda-Egitto 1-0

Egitto-Uganda 1-0

Egitto-Congo 2-1

Ghana-Egitto 1-1

POSIZIONE - 18.

OBIETTIVO - Passaggio del turno.

AVVERSARI - Uruguay, Russia, Arabia Saudita.

FORMAZIONE (4-2-3-1) - El Hadary; Fathi, Gabr, Hegazy, Abdelshafi; Elneny, Hamed; Salah, Trezeguet, Sobhi; Hassan.