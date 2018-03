Russia 2018 - Francia, generazione di fenomeni. In tutti i reparti

© foto di Insidefoto/Image Sport

Quindicesima partecipazione per la Francia, vincitrice nel 1998 e finalista nel 2006 che, dopo un periodo di appannamento (coincidente con il Mondiale in Sudafrica), ha ritrovato un gruppo di fenomeni, di grandi giocatori in praticamente tutti i reparti, con riserve all'altezza dei titolari. Gli attaccanti non sono troppo fisici, ma tutti veloci: manca Benzema, ma in tre - Griezmann, Dembelé e Mbappé - valgono 400 milioni sul mercato.

Inserita nel gruppo C con Australia, Perù e Danimarca, dovrebbe avere vita semplice perché di un altro pianeta rispetto alle avversarie. I danesi ricordano però l'esclusione del 2002, mentre il Perù può essere una sorpresa. L'idea è che la Francia possa arrivare prima nel girone e poi incrociare la seconda tra Croazia e Argentina. Insomma, gli ottavi potrebbero nascondere parecchie insidie.

L'ALLENATORE - Didier Deschamps - Finale di Champions League con il Monaco, vittoria della Serie B con la Juventus, una Ligue 1 con l'Olympique Marsiglia. Un buon curriculum, pur non eccelso considerata la sconfitta, casalinga, nella finale dello scorso Europeo, quando aveva tutti i favori del pronostico con un Portogallo non all'altezza della qualità transalpina. Rimane però uno dei ct più vincenti, con il suo 4-3-3 che dà la possibilità a Pogba di essere la mezz'ala già vista alla Juventus, senza compiti difensivi. Dovrà trovare la quadratura soprattutto in avanti.

LA STELLA - Antoine Griezmann - Probabilmente avrebbe vinto il Pallone d'Oro se il 2016 fosse andato diversamente, con il rigore sbagliato in finale di Champions League e il colpo di testa, finito fuori, nella replica contro Cristiano Ronaldo di Saint Denis. Veloce, tecnico, abituato a segnare a ripetizione, Griezmann è stato il più vicino a spezzare il duopolio CR7-Messi, almeno come attaccante e non come portiere (come Neuer nel 2014). Al suo fianco ci sono altri calciatori che possono determinare qualsiasi situazione.

IL PERCORSO -

Bielorussia-Francia 0-0

Francia-Bulgaria 4-1

Olanda-Francia 0-1

Francia-Svezia 2-1

Lussemburgo-Francia 1-3

Svezia-Francia 2-1

Francia-Olanda 4-0

Francia-Lussemburgo 0-0

Bulgaria-Francia 0-1

Francia-Lussemburgo 2-1

POSIZIONE - 4.

OBIETTIVO - Vittoria.

AVVERSARI - Australia, Perù, Danimarca.

FORMAZIONE (4-3-3) Lloris; Sidibè, Varane, Umtiti, Kurzawa; Pogba, Kantè, Rabiot; Mbappè, Griezmann, Dembelé.