Russia 2018 - La griglia mundial di TMW a meno di tre mesi dall'inizio

Chi è la grande favorita in Russia? Chi potrà essere la sorpresa? Ci sarà spazio per un'outsider che non ha mai vinto la Coppa? Sono domande che qualunque appassionato di calcio si fa, a tre mesi dal calcio d'inizio della rassegna iridata che, novità delle novità, non troverà l'Italia dopo 60 anni, dai tempi di Svezia 1958. Lì i gialloblù arrivarono secondi, dietro il Brasile di Pelè, stavolta ci hanno escluso nonostante una pochezza aberrante, vista anche ieri contro la Romania. TMW vi presenta la griglia mundial, con le 32 candidate allo scettro che verranno visionate dall'ultimo al primo posto, almeno sulla carta.