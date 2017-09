Russia 2018, la situazione in Africa: Costa d'Avorio ko, Zambia in corsa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non mancano i risultati a sorpresa nella confederazione africana in vista di Russia 2018. Nei match di qualificazione disputati quest'oggi, spicca la manita del Ghana sul campo del Congo, il successo di Capo Verde in Sudafrica e il ko interno della Costa d'Avorio. Sorprendente anche il successo dello Zambia in Algeria, con i primi che restano in corsa per la qualificazione. Questi i risultati e le classifiche dei cinque gironi, a due turni dalla fine delle qualificazioni:

Gruppo A

Libia-Guinea 1-0 (giocata lunedì)

DR Congo-Tunisia 2-2

Classifica: Tunisia 10, DR Congo 7, Guinea 3, Libia 3.

Gruppo B

Camerun-Nigeria 1-1 (giocata lunedì)

Algeria-Zambia 0-1

Classifica: Nigeria 10, Zambia 7, Camerun 3, Algeria 1.

Gruppo C

Costa d'Avorio-Gabon 1-2

Mali-Marocco 0-0

Classifica: Costa d'Avorio 7, Marocco 6, Gabon 5, Mali 2.

Gruppo D

Sudafrica-Capo Verde 1-2

Burkina Faso-Senegal 2-2

Classifica: Burkina Faso 6, Capo Verde 6, Senegal 5, Sudafrica 4.

Gruppo E

Congo-Ghana 1-5

Egitto-Uganda 1-0

Classifica: Egitto 9, Uganda 7, Ghana 5, Congo 1.