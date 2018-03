Russia 2018 - Messico e Narcos. E sempre agli ottavi

© foto di Image Sport

Quindicesima partecipazione per il Messico, una delle quasi sempre presenti alla fase finale del Mondiale. Due edizioni organizzate, a distanza di 16 anni una dall'altra (praticamente un record), solo nel 1970 è riuscita a entrare nel girone delle otto più forti al mondo. Non va oltre il primo turno dal 1994 passa il girone ma perde sistematicamente agli ottavi di finale. Ultima mancata partecipazione a Italia 1990, ma non per demeriti sportivi: la FIFA aveva deciso di bandire per due anni la nazionale nordamericana a causa della contraffazione, in un match giovanile, dei documenti di quattro calciatori, spacciati come più giovani.

Inserita nel gruppo F con Germania, Svezia e Corea del Sud, sulla carta il Messico potrebbe arrivare secondo senza grossi problemi, anche se la compattezza della Svezia e il potenziale di Son Heung-min non sono da sottovalutare. Pillole dal Messico: i giocatori del Pumas si sono rifiutati di portare, all'interno del campo da gioco, uno striscione anti droga dopo l'uccisione di due non studenti nel relativo campus universitario. Avrebbero dovuto portare la scritta "Narcos fuori dall'UNAM".

L'ALLENATORE - Juan Carlos Osorio - Colombiano, è stato l'assistente di Kevin Keegan al Manchester City. Per il resto una carriera costruita praticamente tra Nord e Sudamerica, con Chicago Fire e New York Red Bulls, per poi passare all'Once Caldas, Atletico Nacional e del San Paolo. Gioca con un 4-3-3 molto pratico, perdendo solo l'ultima gara di qualificazione contro l'Honduras: per il resto non ha quasi mai preso gol. Ha però una macchia: lo 0-7 subito nella Copa America Centenario contro il CIle.

LA STELLA - Javier Hernandez - Il Chicharito è chiamato a riscattare la così detta Golden Generation del calcio messicano, quella che ha vinto un oro olimpico ma che non è riuscita a sfondare fino in fondo, sin dal 2010 quando sembrava la rivelazione del torneo. Trent'anni, ora al West Ham, è stato il simbolo del Messico che non ce l'ha fatta, nonostante abbia giocato nel Real Madrid e nel Manchester United.

IL PERCORSO -

Messico-El Salvador 3-0

Honduras-Messico 0-2

Canada-Messico 0-3

Messico-Canada 2-0

El Salvador-Messico 1-3

Messico-Honduras 0-0

Stati Uniti-Messico 1-2

Panama-Messico 0-0

Messico-Costa Rica 2-0

Trinidad-Messico 0-1

Messico-Honduras 3-0

Messico-Panama 1-0

Costa Rica-Messico 1-1

Messico-Trinidad 3-1

Honduras-Messico 3-2

POSIZIONE - 16.

OBIETTIVO - Passaggio del turno.

AVVERSARI - Germania, Svezia, Corea del Sud.

FORMAZIONE (4-3-3) Corona; Salcedo, Ayala, Moreno, Layun; Guardado, Reyes, Dos Santos; Gallardo, Hernandez, Aquino.