Russia 2018 - Nigeria, bene davanti. Dietro no

Sesta apparizione per la nazionale delle Super Aquile, incapaci di incantare il mondo come a USA 1994. Pochi minuti ancora e la Nigeria avrebbe eliminato Roberto Baggio e l'Italia, rimasta in 10, salvo poi essere trascinata dal suo Divin Codino. Poteva essere la settima, ma gli annali non potranno mai annotarla: perché nel 1966 la Nigeria - come tutto il continente africano - decise di boicottare la FIFA, che aveva deciso di concedere un solo posto a chi non arrivava da Europa e Sudamerica. Alla fine, come in tutte le grandi proteste, non gliene fregò nulla a nessuno e la manifestazione si giocò ugualmente.

Inserito nel gruppo D con Islanda, Croazia e Argentina, la Nigeria può considerarsi l'outsider più quotata. Perché meglio dell'Islanda, soprattutto dalla cintola in su, dove ci sono calciatori divisi fra i migliori campionati europei. In particolare l'attacco con Iheanacho, Moses, Iwobi, Ighalo e Musa: uno di questi cinque rimarrà fuori, ma è un reparto offensivo di primissimo piano. Peccato che la difesa patisca la mancata rinascita dei West, dei Keshi e degli Uche.

L'ALLENATORE - Gernot Rohr - Ricordato soprattutto per il meraviglioso Bordeaux del 1996, quello che poteva contare su Lizarazu, Dugarry e soprattutto Zidane, non è riuscito a dare lustro alla propria carriera dopo questo momento felice: il 3-0 al Milan (dopo il 2-0 subito all'andata), fu il miglior risultato della sua storia. Poi Nizza e Ajaccio, fra le altre, mentre dal 2010 è in Africa. Nel girone ha sconfitto Algeria e Camerun senza nemmeno troppi problemi.

LA STELLA - Alex Iwobi - Tra i tanti talenti offensivi dei biancoverdi, l'ex ragazzino dell'Arsenal è quello in rampa di lancio, probabilmente il più rappresentativo. Veloce e con un buon senso del gol, può spaccare le partite grazie ai suoi strappi. Supportato da un'ottima struttura fisica, ricorda molto Mbappé pur necessitando di maggior freddezza davanti alla porta. Suo zio è Jay Jay Okocha, che nel 1994 strabiliò il mondo con le sue giocate.

IL PERCORSO -

Swaziland-Nigeria 0-0

Nigeria-Swaziland 2-0

Zambia-Nigeria 1-2

Nigeria-Algeria 3-1

Nigeria-Camerun 4-0

Camerun-Nigeria 1-1

Nigeria-Zambia 1-0

Algeria-Nigeria 1-1

POSIZIONE - 24.

OBIETTIVO - Combattere per il passaggio del turno.

AVVERSARI - Argentina, Croazia e Nigeria.

FORMAZIONE (4-2-3-1) Ezenwa; Shehu, Troost-Ekong, Balogun, Elderson; Ndidi, Obi Mikel; Moses, Iheanacho, Iwobi; Ighalo.