Russia 2018 - Panama, Cenerentola nel segno di Henriquez

Clamoroso al Cibali. Anzi, al Rommel Fernandez, stadio di Panama City, dove la Marea Roja ha battuto il Costa Rica nell'ultima sfida del girone qualificatorio della Concacaf, aggiudicandosi l'incredibile partecipazione al Mondiale, il primo della storia.

Inserito nel gruppo G, Panama rischia di essere la vittima sacrificale di Belgio e Inghilterra, decisamente più forti, mentre può giocarsela con la Tunisia, probabilmente più attrezzata ma abbordabile anche per una nazionale nuovissima come Panama.

L'ALLENATORE - Hernan Dario Gomez - Allenatore di lungo corso, cresciuto all'ombra di uno dei monumenti del calcio colombiano come Maturana, nel 1998 guida proprio i Cafeteros in Francia, vincendo contro la Tunisia (che troverà anche a giugno) e perdendo con Inghilterra - anche lei - e Romania. Nel 2002 è avversario dell'Italia con l'Ecuador di de la Cruz, sconfitto per 2-0 nella gara inaugurale ma che, vincendo contro la Croazia, dà il passaggio del turno agli azzurri.

LA STELLA - Gabriel Gomez - È uno dei pochissimi ad avere giocato in Europa, nel Belenenses, con oltre 70 presenze. Ha vissuto la maggior parte della carriera fra Colombia e Stati Uniti. È soprannominato Gavilan - aquila - ed è il capitano, nonché faro del centrocampo. Per anni ha fatto coppia con Amilcar Henriquez, in mediana, fino alla morte di quest'ultimo: un commando gli ha sparato mentre usciva dalla sua abitazione di Colon, una delle città più pericolose di Panama.

IL PERCORSO -

Giamaica-Panama 0-2

Panama-Costa Rica 1-2

Haiti-Panama 0-0

Panama-Haiti 1-0

Panama-Giamaica 2-0

Costa Rica-Panama 3-1

Honduras-Panama 0-1

Panama-Messico 0-0

Trinidad-Panama 1-0

Panama-Stati Uniti 1-1

Costa Rica-Panama 0-0

Panama-Honduras 2-2

Messico-Panama 1-0

Panama-Trinidad 3-0

Stati Uniti-Panama 4-0

Panama-Costa Rica 2-1

POSIZIONE - 31.

OBIETTIVO - Conquistare il primo storico punto.

AVVERSARI - Belgio, Tunisia, Inghilterra.

FORMAZIONE (4-4-2) Calderon; Machado, Torres, Escobar, Ovalle; Gomez, Godoy, Cooper, Quintero; Perez, Torres.