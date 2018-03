Russia 2018 - Perù, da Cubillas a Guerrero. Quarantotto anni dopo

Sono passati quasi cinquant'anni dai quarti di finale di Messico 1970, quelli dove il mondo ha conosciuto Teofilo Cubillas e Alberto Gallardo, oppure del capitano Hector Chumpitaz. Nel mezzo due esibizioni in Argentina, nel 1978, e in Spagna, nel 1982, oltre alla prima in Uruguay, nel 1930. Ritorna al Mondiale dopo trentasei anni, a nove edizioni rispetto all'ultima.

Inseriti nel gruppo con Danimarca, Francia e Australia, gli Incas dovranno fare i miracoli per passare il turno. Sicuramente più forti dei Socceroos, sono più dotati tecnicamente dei danesi, ma meno capaci fisicamente. Ci potrà essere la stella Guerrero, che negli scorsi giorni è tornato ad allenarsi con il Flamengo. Di là c'è Eriksen, mentre è tornato in nazionale Andy Polo, ex Inter e Genoa.

L'ALLENATORE - Ricardo Gareca - Il nickname è chiaro: la Tigre. Ex di Boca Juniors e River Plate, e già questa è una notizia, ha girato le big d'Argentina sia da calciatore che da tecnico. Non ha partecipato ai Mondiali del 1986, vincenti, in Messico. Ha già portato la nazionale peruviana alle semifinali della Copa America del 2015, quando è stato nominato tecnico con soli quattro mesi d'anticipo rispetto alla competizione. Con il Velez ha vinto tre Primera Division, è scafato e sa far giocare bene le proprie squadre. Chiedere alla Croazia, battuta 2-0 settimana scorsa all'Hard Rock Stadium di Miami.

LA STELLA - Jefferson Farfan - Un'icona dello Schalke04 - e prima del PSV Eindhoven - l'agile attaccante peruviano coniuga perfettamente velocità e tecnica. Ha perso un po' di smalto con l'avventura all'Al-Jazira, negli Emirati Arabi, ma con la Lokomotiv Mosca sta tornando a livelli altissimi, tanto che giocare in Russia non sarà certo un problema.

IL PERCORSO -

Colombia-Perù 2-0

Perù-Cile 3-4

Perù-Paraguay 1-0

Brasile-Perù 3-0

Perù-Venezuela 2-2

Uruguay-Perù 1-0

Bolivia-Perù 0-3

Perù-Ecuador 2-1

Perù-Argentina 2-2

Cile-Perù 2-1

Paraguay-Perù 1-4

Perù-Brasile 0-2

Venezuela-Perù 2-2

Perù-Uruguay 2-1

Perù-Bolivia 2-1

Ecuador-Perù 1-2

Argentina-Perù 0-0

Perù-Colombia 1-1

Nuova Zelanda-Perù 0-0

Perù-Nuova Zelanda 2-0

POSIZIONE - 25.

OBIETTIVO - Passare il turno.

AVVERSARI - Danimarca, Francia, Australia.

FORMAZIONE (4-1-4-1) - Gallese; Advincula, Rodriguez, Ramos, Trauco; Tapia; Carrillo, Flores, Cueva, Farfan; Guerrero.