Russia 2018 - Portogallo, outsider mai in finale

Settima partecipazione per il Portogallo, mai arrivato fino all'atto conclusivo nella propria storia. Solo un terzo posto nel 1966, ai tempi di Eusebio, mentre nel 2006 è arrivata la semifinale contro la Francia, persa per le magie di Zidane. I portoghesi vorrebbero che fosse un'altra prima volta, dopo il titolo di campione europeo vinto nel 2016 in Francia, grazie al gol di Eder.

Inserito nel gruppo B con Spagna, Marocco e Iran, l'obiettivo dovrebbe essere quello di migliorare la propria storia, magari arrivando in finale per poi vincerla. Difficile, perché nel pool delle migliori 8 il Portogallo è quello meno attrezzato. A parte per i soft drink, con un gruppo cinese che deciso di sponsorizzare i lusitani. Si tratta della Hangzhou Wahaha, fondata nel 1987 con oltre 30 mila dipendenti.

L'ALLENATORE - Fernando Santos - Considerato un vero e proprio santone in Portogallo, specie dopo la vittoria continentale in terra transalpina di due anni or sono, opta quasi sempre per un 4-4-2 classico, ma con centrocampo a rombo e senza cursori di fascia, se non i terzini. Ha portato la nazionale al Mondiale grazie a 9 vittorie e 1 sconfitta, contro la Svizzera, evitando così le forche caudine dello spareggio. Nell'ultimo mondiale era alla guida della Grecia, perdendo contro la Costa Rica ai rigori, mentre all'Europeo precedente aveva raggiunto i quarti.

LA STELLA - Cristiano Ronaldo - Il secondo extraterrestre del mondo, con Lionel Messi. Con la nazionale ha vinto poco, senza riuscire a griffare l'Europeo in finale a causa di un infortunio che lo ha tolto di mezzo dopo 20 minuti. Nel 2004 sbagliò una colossale occasione contro la Grecia, nella finale casalinga, ma aveva 19 anni. Nel 2016 ha avuto la sua rivincita, senza però essere protagonista. Vincendo il Mondiale potrebbe essere ricordato come il migliore della sua generazione, nonostante Messi sia probabilmente più dotato tecnicamente.

IL PERCORSO -

Svizzera-Portogallo 2-0

Portogallo-Andorra 6-0

Far Oer-Portogallo 0-6

Portogallo-Lettonia 4-1

Portogallo-Ungheria 3-0

Lettonia-Portogallo 0-3

Portogallo-Far Oer 5-1

Ungheria-Portogallo 0-1

Andorra-Portogallo 0-2

Portogallo-Svizzera 2-0

POSIZIONE - 8.

OBIETTIVO - Finale

AVVERSARI - Spagna, Marocco, Iran.

FORMAZIONE (4-4-2) Beto; Semedo, Pepe, Ricardo Ferreira, Antunes; Bernardo Silva, William Carvalho, Danilo Pereira, Joao Mario; Cristiano Rolando, Andre Silva.