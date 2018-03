Russia 2018 - Senegal, ricordando il 2002. Mané la stella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seconda partecipazione per il Senegal, a sedici anni di distanza dal pomeriggio da Leoni del 2002, quando una rete di Diouf spedì la squadra africana in Paradiso, battendo la Francia campione del Mondo quattro anni prima. Lì una squadra di sconosciuti arrivò ai quarti di finale, battuti dalla Turchia in maniera rocambolesca (e pure un po' sfortunata): i Fadiga, i Diouf, i Coly e i Camara divennero poi una costante del calcio europeo nelle stagioni susseguenti, ma senza riuscire ad avere un impatto simile.

Inserito nel girone con Polonia, Giappone e Colombia, può essere l'outsider accreditato per "rubare" uno dei due posti al sole con qualificazione ottavi. L'esuberanza fisica e un ottimo reparto offensivo possono dare grossi grattacapi agli avversari, anche se il percorso per arrivare al Mondiale è stato tutto in discesa, battendo solamente il Sudafrica come reale e possibile avversaria. Ritornerà anche Souare, difensore che due anni fa fu elitrasportato dopo uno scontro di gioco.

L'ALLENATORE - Aliou Cisse - A centrocampo giganteggiava, da capitano nel mondiale nippocoreano, tanto da convincere il Birmingham a prelevarlo dal Paris Saint Germain (e dal Montpellier, dove era stato in prestito) per mettere a posto il centrocampo. Due buone stagioni e il contratto successivo con il Portsmouth, una delle formazioni più ambiziose di Premier League. Nel 2002, dopo la rassegna iridata, perde gran parte della famiglia a causa del naufragio di un traghetto al largo delle coste del Gambia. Gioca con un 4-3-3 molto offensivo, con tante possibilità in avanti come Sakho e Mbaye Niang, come primi rincalzi.

LA STELLA - Sadio Manè - Straordinario protagonista delle ultime stagioni del Liverpool, il volante offensivo può davvero segnare un solco nelle difese avversarie. Tecnico e rapido, con un buon feeling con la rete, con l'arrivo di Salah gira più largo, lasciando all'egiziano compiti offensivi. Da valutare, ovviamente, Koulibaly del Napoli in versione comandante della difesa, così come Keita Balde, ex Lazio, che può dare diverse alternative in un eventuale 4-3-2-1.

IL PERCORSO -

Madagascar-Senegal 2-2

Senegal-Madagascar 3-0

Senegal-Capo Verde 2-0

Senegal-Burkina Faso 0-0

Burkina Faso-Senegal 2-2

Capo Verde-Senegal 0-2

Sudafrica-Senegal 0-2

Senegal-Sudafrica 2-1

POSIZIONE - 22.

OBIETTIVO - Passaggio del turno.

AVVERSARI - Polonia, Giappone e Colombia

FORMAZIONE (4-3-3) Diallo; Wague, Kouyate, Koulibaly, Cissè; B.N'Diaye, N'Doye, Gueye; Keita Balde, Sow, Manè