Russia 2018 - Serbia, Krstajic e l'antinazionalismo della ex-Jugo

Quarta partecipazione per la Serbia, unica erede della vecchia Jugoslavia anche per titoli vinti e blasone. Quindi sarebbe la dodicesima, aggiungendo le 8 che la vecchia nazionale unita ha messo insieme, con i due quarto posto del 1930 e del 1962 a spiccare su una formazione quasi sempre molto competitiva, ma mai capace di quello scatto in più per fare meglio. Solo una volta, dalla scissione, è riuscita a passare il girone di qualificazione: ci giocava ancora Mihajlovic.

Inserito nel gruppo E con Costa Rica, Brasile e Svizzera, di fatto giocare per il secondo posto. Non ha i favori del pronostico, ma è una squadra solida, soprattutto a metà campo, con un Milinkovic-Savic in più rispetto alle qualificazioni, comunque condotte senza particolari problemi anche in virtù di un girone decisamente semplice con Galles e Irlanda.

L'ALLENATORE - Mladen Krstajic - Ex difensore centrale, una vita in Bundesliga fra Schalke04 e Werder Brema, è anche il presidente del Radnick Bijeljina, società di Premier League in Bosnia Herzegovina, dal 2015. È molto differente rispetto a chi lo ha preceduto, anche sulla questione nazionalismo, tanto da aver sempre escluso di volere fare differenze per questioni di razza, religione o provenienza geografica con il proprio club. Krstajic è stato nominato allenatore ad interim dopo l'addio di Muslin, reo di non convocare Sergej Milinkovic-Savic, nonostante la qualificazione al Mondiale.

LA STELLA - Sergej Milinkovic-Savic - Più di Matic o di Ljajic, è il centrocampista della Lazio a essere in rampa di lancio. Le valutazioni si sprecano, Lotito già sogna la plusvalenza della vita, ma in caso di buon Mondiale in Russia la sua quotazione è destinata a salire ancora. Fisico da granatiere, grande lavoro, buona tecnica e ottimo senso del gol. È uno dei migliori prodotti della propria generazione e, soprattutto, con Matic fa una coppa di centrocampo davvero difficile da smuovere.

IL PERCORSO -

Serbia-Irlanda 2-2

Moldavia-Serbia 0-3

Serbia-Austria 3-2

Galles-Serbia 1-1

Georgia-Serbia 1-3

Serbia-Galles 1-1

Serbia-Moldavia 3-0

Irlanda-Serbia 0-1

Austria-Serbia 3-2

Serbia-Georgia 1-0

POSIZIONE - 17.

OBIETTIVO - Passaggio del turno.

AVVERSARI - Costa Rica, Brasile, Svizzera

FORMAZIONE (4-2-3-1) -(4-2-3-1) - Stojkovic; Rukavina, Ivanovic, Nastasic, Kolarov; Matic, Milikovic-Savic; Tadic, Ljajic, Kostic; Mitrovic.