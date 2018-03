Russia 2018 - Spagna, il grande ritorno post 2014

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quindicesima presenza alla fase finale del Mondiale per la Spagna, una delle favorite d'obbligo per la competizione. Passato il Tiki Taka, ora la formazione delle Furie Rosse è un mix di tecnica e forza, anche se retta - a centrocampo - dal solito trio, con Busquets e Iniesta più Koke, nuovo "capo" della mediana iberica. Oltre a loro una serie di mediani spaventosi, da Saul a Thiago Alcantara, passando per Luis Alberto, Illarramendi o Suso. Una nazionale ricchissima di talento.

L'ALLENATORE - Julen Lopetegui - Una sola esperienza di rilievo fuori dalla federcalcio spagnola, nemmeno vincente: al Porto, dove il tecnico ha raccolto solamente un terzo posto dietro al solito Benfica e allo Sporting Lisbona, con quindici punti di ritardo sulla vetta. Lopetegui però è uno degli artefici delle vittorie delle varie under spagnole, quindi i vertici iberici hanno deciso di riportarlo in nazionale. Il perché è racchiuso tra il 3-0 all'Italia, a Madrid, e il 6-1 all'Argentina di ieri.

LA STELLA - Andrés Iniesta - Centrocampista totale, moderno, molto bravo a ricamare ma con uno spiccato senso tattico: sa sempre dove è il pallone, così come l'avversario, in modo da eluderlo con garbo ed eleganza innata. Il gol del 2010 è lontanissimo, così come la finale mondiale contro l'Olanda, ma il gruppo spagnolo potrebbe riportare in auge i fasti della festa. A patto di trovare un centravanti che faccia la differenza: Diego Costa meglio di Morata.

IL PERCORSO -

Spagna-Liechtenstein 8-0

Italia-Spagna 1-1

Albania-Spagna 0-2

Spagna-Macedonia 4-0

Spagna-Israele 4-1

Macedonia-Spagna 1-2

Spagna-Italia 3-0

Liechtenstein-Spagna 0-8

Spagna-Albania 3-0

Israele-Spagna 0-1

POSIZIONE - 3.

OBIETTIVO - Vittoria.

AVVERSARI - Portogallo, Marocco, Iran.

FORMAZIONE (4-3-3) De Gea; Carvajal, Ramos, Piqué, Jordi Alba; Iniesta, Busquets, Koke; David Silva, Diego Costa, Isco.