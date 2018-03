Russia 2018 - Tunisia, serve un ruolo da ds. Mercato da club

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quinta presenza al Mondiale per la Tunisia, dopo le tre a cavallo del 1998 e il 2006. L'ultimo punto è arrivato proprio in Germania, nonché unico di quella tornata, contro l'Arabia Saudita. Squadra quadrata, non ha mai perso nelle qualificazioni, pur avendo incontrato squadre decisamente abbordabili.

Inserita nel gruppo G con Belgio, Panama e Inghilterra, sembra avere la sorte segnata, un po' come i centroamericani. È ancora presto però per darli per morti, perché alcune individualità sono di rilievo. E poi perché la Tunisia sta facendo mercato: da Ellyes Skhiri a Mouez Hassen, passando per Seifreddine Khaoui e, soprattutto, Yohan Benalouane, ex Atalanta, ora al Leicester.

L'ALLENATORE - Nabil Maaloul - Uno dei mostri sacri del calcio tunisino degli anni novanta, è stato assistente di Roger Lemerre, tecnico francese, l'ultimo ad avere partecipato a un Mondiale. Ha passato la sua carriera in Tunisia e in Arabia Saudita, allenando anche la selezione olimpica nel 2004.

LA STELLA - Wahbi Khazri - Esterno sinistro di grande velocità, con un ottimo piede sinistro, ha una presenza all'attivo con la nazionale francese, prima di essere stato convocato con regolarità dalla nazionale tunisina. Ora è al Rennes, dopo un'annata negativa al Sunderland, con 11 gol stagionali in 29 partite. Le sirene del mercato sono già iniziate, con un prezzo base di circa 15 milioni di euro, a meno che i Black Cats non retrocedano un'altra volta, dalla Championship alla League One (la terza serie inglese). Uno scenario possibile, poiché ultimi in classifica: a quel punto il prezzo potrebbe abbassarsi molto.

IL PERCORSO -

Mauritania-Tunisia 1-2

Tunisia-Mauritania 2-1

Tunisia-Guinea 2-0

Libia-Tunisia 0-1

Tunisia-Congo 2-1

Congo-Tunisia 2-2

Guinea-Tunisia 1-4

Tunisia-Libia 0-0

POSIZIONE - 30.

OBIETTIVO - Dare grattacapi a Inghilterra e Belgio.

AVVERSARI - Belgio, Inghilterra, Panama.

FORMAZIONE (4-2-3-1) Balbouli; Nagguez, Abdennour, Ben Youssef, Maaloul; Sassi, Ben Amor; Khazri, Badri, Msakni; Khenissi.