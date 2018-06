Russia -3: 3-4-2-1, fantasia al potere. La Russia non può fallire

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospitando il Mondiale, dopo una figura non eccezionale in Brasile, la Russia deve disputare una competizione iridata all'altezza e il girone in cui è stata inserita di certo aiuta. Stanislav Salamovich Cherchesov usa senza distinzioni i moduli con difesa a tre e a quattro, ma nell'ultima amichevole contro la Tunisia ha utilizzato il 3-4-2-1, mettendo due fantasisti alle spalle dell'intoccabile Smolov. Avere giocatori come Dzagoev e Golovin è una certezza dal punto di vista della fantasia, mentre a centrocampo Samedov e Zhirkov dovranno provare a fare la differenze sulle corsie. Difesa di esperienza, con Ignasevich in grado di giostrare senza problemi sia con lo schieramento a tre che con quello a quattro.

RUSSIA (3-5-2): Akinfeev; Granat, Ignashevich, Kudryashov; Samedov, Kuzjaev, Miranchuck, Zhirkov; Dzagoev, Golovin, Smolov.