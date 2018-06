Russia -3: 3-4-2-1, senza Nainggolan. Ultima chiamata?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Potrebbe essere l'ultima chiamata, per il Belgio, per fare la storia. Almeno per gran parte dei suoi difensori, da Kompany a Vertonghen, passando per Vermaelen. Rispetto a quattro anni fa, dove i migliori erano poco più che ventenni, Hazard-de Bruyne-Lukaku appare una potenza di fuoco difficilmente arrestabile. Certamente la miglior squadra del girone, nonostante la presenza dell'Inghilterra, dovrà stare attento a non fare come nell'Europeo, perdendo il polso della situazione anche a causa di alcune polemiche causate anche da Nainggolan. Che però in Russia non ci sarà.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Vertonghen, Alderweireld, Kompany; Meunier, Witsel, Dembele, Carrasco; Hazard, De Bruyne; Lukaku.