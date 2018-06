Russia -3: 4-2-3-1 camaleontico per la Tunisia. Difesa a 4

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Tunisia arriva al mondiale con due o tre incognite. In primis Khazri, che non è quasi mai stato inserito nei titolari nelle amichevoli prima della coppa del mondo, così come Yohan Benalouane, arrivato sul filo di lana e che potrebbe prendere il posto di uno fra Meriah e Ben Youssef. La Tunisia prova a giocare molto con il pallone, vuole dirigere il gioco, ma contro Belgio e Inghilterra non sarà semplice riuscire a imporsi. L'obiettivo è quello dell'Algeria di quattro anni fa, cioè essere la rivelazione del continente africano.

TUNISIA (4-2-3-1): Mathlouthi; Bronn, Meriah, Ben Youssef, Maaloul; Skhiri, Ben Amor; Khazri, Badri, Msakni; Sliti.