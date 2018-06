Russia -3: 4-2-3-1 con un Milinkovic-Savic in più. Serbia per stupire

© foto di Federico Gaetano

Con un Milinkovic-Savic in più, convocato in extremis dopo diversi anni di cattivi rapporti col vecchio ct, la Serbia si lancia all'avventura in un Mondiale dove vuole essere un cliente scomodo per tutte. Il centrocampo, dove sono presenti anche Tadic, Matic e Ljajic, garantisce un mix esplosivo di tecnica e fisicità, anche se il riferimento offensivo non è all'altezza dei compagni di squadra: Mitrovic non ha rispettato quanto lasciava intravedere ad inizio carriera e in questo momento è considerabile poco più che un buon giocatore.

SERBIA (4-2-3-1): Stojkovic; Rukavina, Ivanovic, Tosic, Kolarov; Milivojevic, Matic; Tadic, Milinkovic Savic, Ljajic; Mitrovic.