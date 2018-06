Russia -3: 4-2-3-1, continuità Low. Werner la novità davanti

Dopo il successo in Brasile, la Germania si affaccia al Mondiale russo con la consapevolezza di partire come favorita assoluta anche grazie alla continuità garantita dalla federazione, che ha confermato Low dandogli carta bianca per lo sviluppo del progetto tedesco. Le novità, rispetto al 2014, sono poche ma ci sono: basti pensare al centravanti Werner e ai terzini Kimmich-Hector, anche se il modulo di partenza con cui la squadra affronterà il girone contro Svezia, Messico e Corea sarà sempre il 4-2-3-1 che ha posto le basi per il successo quattro anni fa.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Hummels, Boateng, Hector; Kroos, Khedira; Muller, Ozil, Draxler; Werner.