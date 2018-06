Russia -3: 4-2-3-1, Corea del Sud con la stessa Son

© foto di Imago/Image Sport

La Corea del Sud timbra la sua solita visita al Mondiale, come di consueto da 32 anni a questa parte. I coreani, dopo aver vinto contro Italia e Spagna nel mitico 2002 - non senza arbitraggi favorevoli - hanno raccolto solamente 2 successi in 10 gare, contro Togo e Grecia. Si ripresentano con un 4-2-3-1 moderno, con Sung-Yong Ki e Heung-Min Son come stelle assolute: entrambi giocano in Premier League, uno nello Swansea, retrocesso, l'altro nel Tottenham, vero e proprio diamante della formazione sudcoreana.

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Seung-Gyu Kim; Cheol-sun Choi, Min-jae Kim, Young-Gwon Kim, Jin-su Kim; Sung-Yong Ki, Hyun-soo Jang; Chang-Hoon Kwon, Ja-Cheol Koo, Heung-Min Son; Dong-Won Ji.