Russia -3: 4-2-3-1 o 3-4-2-1: il cambio di ct può rivoluzionare tutto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sorpresa in panchina per il Giappone, che lo scorso aprile ha sostituito il ct Valid Halilhodzic con Akira Nishino. Due possibili moduli, in Russia, per i Blue Samurai, che annoverano tra le propria fila gli "italiani" Nagatomo e Honda: il 4-2-3-1 delle qualificazioni e il più difensivo 3-4-2-1 previsto almeno per la gara d'esordio contro la Colombia. Titolarissimi sia il laterale dell'Inter che l'ex attaccante del Milan, anche se i leader di questa Nazionale sono piuttosto capitan Hasebe, il suo vice Yoshida e l'esperto portiere Kawashima.

GIAPPONE (4-2-3-1): Kawashima; H.Sakai, Makino, Yoshida, Nagatomo; Hasabe, Oshima; Usami, Kagawa, Honda; Okazaki.