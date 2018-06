Russia -3: 4-2-3-1 per esaltare Eriksen. Così la Danimarca ai Mondiali

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quando in squadra hai un giocator come Christian Eriksen, ne sei inevitabilmente condizionato, nel bene e nel male. Ecco perché, Åge Fridtjof Hareide, ct della Danimarca, ha puntato forte sul 4-2-3-1 come modulo per la propria squadra in vista dei Mondiali di Russia: con le certezze Kjaer e Christensen in difesa, più Kasper Schmeichel in porta, la formazione scandinava ha trovato in Sisto un'ala capace di esaltare la visione di gioco del fantasista del Tottenham, su cui girerà tutta la squadra sin dalla prima sfida contro il Perù di sabato sedici giugno.

DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Dalsgaard, Christensen, Kjaer, Larsen S.; Delaney, Kvist; Poulsen, Eriksen, Sisto; Jorgensen.