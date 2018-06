Russia -3: 4-2-3-1 per valorizzare una trequarti piena di talento. Il Marocco

Tra le africane, il Marocco è sicuramente la formazione da guardare con più interesse in vista dell'imminente inizio del Mondiale. Oltre al ben conosciuto, in Italia almeno, Benatia, la formazione di Renard può vantare una serie di mezzepunte dal talento indiscutibile e dalle capacità ancora tutte da scoprire. Il gioiello è sicuramente Hakim Ziyech, che Monchi vorrebbe portare alla Roma da almeno un anno e che è atteso come una delle possibili rivelazioni del Mondiale. Attenzione anche al più esperto Belhanda, ma anche ad Harit e Amarabat. In difesa occhi puntati su Hakimi, obiettivo di mercato per il Napoli di Carlo Ancelotti.

MAROCCO (4-2-3-1): Munir; Hakimi, Benatia, Saiss, Mendyl; Boussoufa, El Ahmadi; Amrabat N., Ziyech, Belhanda; Boutaib.