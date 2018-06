Russia -3: 4-2-3-1 scontato per la Croazia. Chi gioca con Rakitic?

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il dualismo tra Brozovic e Badelj, entrambi militanti in squadre italiane, è forse l'unica vera incertezza per il ct croato Dalic, che dovrà decidere chi affiancare all'inamovibile Rakitic al centro del gioco biancorosso. Per il resto la squadra sembra abbastanza definita, con Kramaric laterale nel trio di mezzepunte dietro Mandzukic: Modric sarà ancora il punto di riferimento tecnico, Perisic il grimaldello per scardinare le difese avversarie. Davanti a Subasic altre conoscenze del calcio italiano come Vrsaljko e Strinic, con Vida e Lovren centrali.

CROAZIA (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Brozovic, Rakitic; Kramaric, Modric, Perisic; Mandzukic.