Russia -3: 4-2-3-1 senza punti di riferimento. L'Australia dopo Cahill

© foto di Richard Sellers/Sportsphoto

La verà novità, ci perdonino gli altri ventidue convocati, è vedere Tim Cahill spesso e volentieri fuori dagli undici titolari. L'espertissimo centrocampista, grande protagonista anche della qualificazione, arrivata sul filo di lana, non sembra infatti un insostituibile nel nuovo corso dei Socceroos. Kruse è il riferimento tecnico della squadra di van Marwijk, che in difesa si affida invece alla meteora interista Sainsbury, collaudato leader di una difesa a quattro che è la base per il ct orange.

AUSTRALIA (4-2-3-1): Ryan, Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich; Mooy, Jedinak; Leckie, Rogic, Kruse; Juric.