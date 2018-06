Russia -3: 4-2-3-1 svizzero. Seferovic la punta, Shaqiri l'apriscatole

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come molto delle squadre che parteciperanno al prossimo Mondiale, anche la Svizzera ha scelto il 4-2-3-1 come modulo base: Seferovic la punta di riferimento, con Zuber, Dzemaili e Shaqiri alle proprie spalle. L'avanzamento del centrocampista del Bologna è dovuto alla grande abbondanza di giocatori in mezzo, con Behrami e Xhaka che dovrebbero essere i titolari davanti alla difesa. Sulle corsie laterali Lichtsteiner e Rodriguez, altre conoscenze molto recenti del campionato italiano.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Behrami; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic.