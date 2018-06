Russia -3: 4-3-3 con Neymar al top. Stavolta non può sbagliare

© foto di J.M.Colomo

L'arrivo di Tite la crescita di un centrocampo decisamente più "europeo" rimette per forza di cose il Brasile in cima al lotto delle favorite per il titolo mondiale: i verdeoro hanno a disposizione la classe cristallina di Willian e Neymar ma anche un finalizzatore di grande spessore come Gabriel Jesus, in grado di fare breccia sin da subito nel cuore di un tecnico esigente come Guardiola. Più esperienza in difesa, dove Thiago Silva e Miranda saranno i centrali, con Danilo e Marcelo ai lati, con licenza di fare male con gli inserimenti. Del portiere si è detto ormai qualsiasi cosa, sarà ovviamente il romanista Alisson a difendere i pali della selezione verdeoro.

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Miranda, Thiago Silva, Marcelo; Fernandinho, Casemiro, Paulinho; Willian, Gabriel Jesus, Neymar.