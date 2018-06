Russia -3: 4-3-3, la sicurezza di una Spagna che deve rinnovarsi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Salutati tanti grandi protagonisti dell'ultima decade, Fabregas e Fernando Torres in testa, la Spagna di Lopetegui sembra pronta a ripartire dal 4-3-3 che da tempo è il modulo di partenza delle massime espressioni del calcio iberico, Real Madrid e Barcellona. E proprio dai grandi campionati delle due big spagnole parte il rinnovamento di una selezione che ha inserito tanti volti nuovi in rosa, anche se nessuno sembra pronto per una maglia da titolare. Diego Costa sarà dunque il punto di riferimento offensivo, con Silva e Isco favoriti sulla concorrenza per un posto da titolare. Per l'esordio in dubbio Pique, fermato da alcuni fastidi fisici negli ultimi allenamenti.

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Carvajal, Sergio Ramos, Pique, Jordi Alba; Koke, Busquets, Iniesta; Isco, Diego Costa, David Silva.