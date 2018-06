Russia -3: 4-4-2, ma per l'Argentina sono solo numeri. Messi e altri 10

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ko di Lanzini non va sottovalutato, perché il fantasista del West Ham era un uomo molto prezioso per il centrocampo dell'Argentina di Sampaoli, che infatti ha chiamato al suo posto un giocatore totalmente diverso come Enzo Pérez. Il 4-4-2, ammesso che si possa schematizzare l'idea di calcio dell'ex tecnico del Siviglia, usato fino all'amichevole contro Haiti dovrà forzatamente cambiare: magari con l'utilizzo decentrato di Banega, più probabilmente con un cambio radicale. Le certezze sembrano essere in difesa e in attacco: al fianco di Messi il favorito sembra Aguero, con cui la Pulce si trova sempre benissimo sia fuori che dentro il campo, mentre al centro della retroguardia agiranno Fazio e Otamendi.

ARGENTINA (4-4-2): Armani; Salvio, Fazio, Otamendi, Tagliafico; Di Maria, Mascherano, Lo Celso, Banega; Aguero, Messi.