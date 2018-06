Russia -3: 4-4-2 per non lasciare Ronaldo da solo. Il Portogallo dei Silva

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

André Silva, Bernardo Silva e Gonzalo Guedes saranno i giocatori a cui Santos chiederà uno sforzo per supportare Cristiano Ronaldo nella fase offensiva del Portogallo, che si presenta al Mondiale da Campione d'Europa e con l'obiettivo di dare fastidio a molte. Santos ha cambiato molto nelle ultime amichevoli, sia in termini di uomini che di moduli, provando anche il tridente o il riferimento offensivo centrale con tre mezzepunte alle spalle. Di sicuro CR7 sarà la punta di diamante e il finalizzatore numero uno di una squadra che ha dimostrato di essere cresciuta enormemente dal punto di vista tattica, anche se non va assolutamente sottovalutata l'assenza di Danilo Pereira, un equilibratore nato che salterà la rassegna iridata per infortunio.

PORTOGALLO (4-4-2): Rui Patricio, Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; Bernardo Silva, Moutinho, Carvalho, Joao Mario; Cristiano Ronaldo, Andrè Silva.