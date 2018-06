Russia -3: 4-4-2, Sigudsson si alza per l'Islanda. Finnbogason n° 9

4-4-2 "scolastico" per l'Islanda di Heimir Hallgrímsson, che punta più sulla fisicità dirompente dei suoi vichinghi e sull'entusiasmo derivante da un movimento in costante espansione, piuttosto che su complicati dettami tattici. Trovano comunque spazio in formazione due conoscenze del calcio italiano come Hallfredsson e Bjarnason, anche se la novità tattica più rilevante è sicuramente l'avanzamento di Gilgy Sigurdsson al ruolo di punta, lui che di solito è al massimo un centrocampista offensivo, per aiutare al massimo la vena realizzativa di Finnbogason, reduce da una ottima stagione in Germania.

ISLANDA (4-4-2): Halldorsson; Saevarsson, Arnason, Sigurdsson R., Magnusson; Gudmundsson J., Gunnarsson, Hallfredsson, Bjarnason; Sigurdsson G., Finnbogason.