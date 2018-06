Russia -3: 4-4-2, solidità svedese. Attacco di giganti

© foto di Imago/Image Sport

187 centimetri è l'impressionante altezza media degli attaccanti della Svezia, carnefice dell'Italia agli spareggi mondiali e ora chiamata a dare un senso alla propria avventura in Russia. Il ct Jan Andersson schiera la formazione scandinava con un 4-4-2 che si fonda, naturalmente, sugli affondi degli esterni con cross al centro per gli altissimi attaccanti. Forsberg è sicuramente il più atteso, ma anche la granitica difesa, messasi in mostra contro la selezione azzurra, è uno dei punti di forza che hanno portato fino a qui l'undici gialloblù.

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Ekdal, Larsson, Forsberg; Toivonen, Berg.