Russia -3: Da Szczesny a Milik: nel 4-4-2 polacco comanda la Serie A

Błaszczykowski, Lewandowski, Grosicki e Glik (se recupererà). La Polonia riparte dallo zoccolo duro che l'ha portata ai quarti di finale dello scorso Europeo e guarda in Russia con fiducia. La colonia "italiana", d'altronde, lascia ben sperare. Sono ben sette i giocatori di Serie A convocati dal ct Nawalka per il Mondiale: Szczesny (Juve), Cionek (Spal), Linetty (Samp), Bereszynski (Samp), Kownacki (Samp), Milik e Zielinski (Napoli). Nel 4-4-2 dei biancorossi lo juventino e i due partenopei partono sicuramente titolari, col difensore estense che potrebbe rimpiazzare insieme a Pazdan l'acciaccato Glik, almeno nelle prime partite. Se poi si dovesse optare per un 4-2-3-1, l'ariete Milik andrebbe invece in panchina per lasciare spazio a un altro "italiano" a centrocampo: il sampdoriano Linetty.

POLONIA (4-4-2): Szczesny; Piszczek, Cionek, Pazdan, Jędrzejczyk; Błaszczykowski, Krychowiak, Zielinski, Grosicki; Milik, Lewandovski.