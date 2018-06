Russia -3: il 4-2-3-1 dei Cafeteros: James ispira e Falcao finalizza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In uno dei gruppi sulla carta più complicati del Mondiale, con Polonia, Senegal e Giappone, la Colombia di Pekerman e Cambiasso è pronta a sfruttare tutta la sua fantasia: da James Rodriguez a Falcao, passando per Cuadrado e Quintero. I Cafeteros lasciano a casa il sampdoriano Duvan Zapata, ma devono sostituire in extremis il terzino del Boca Frank Fabra con Farid Diaz dell'Olimpia. 4-2-3-1, quindi, con tre trequartisti pronti a ispirare il bomber del Monaco e due dighe davanti alla difesa quali Sanchez e Aguilar. Tra gli outsider, occhio a Muriel: l'attaccante del Siviglia scalpita per una maglia da titolare.

COLOMBIA(4-2-3-1): Ospina; Arias, C. Zapata, D. Sanchez, Mojica; C. Sanchez, Aguilar; Cuadrado, J. Rodríguez, Quintero; Falcao.