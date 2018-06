Russia -3: il 4-2-3-1 nigeriano. Il contropiede diventa una fuga

© foto di Image Sport

Il 4-2-3-1 è senza dubbio il modulo più in voga per le formazioni che parteciperanno al prossimo Mondiale di Russia. Con velocisti del calibro di Iwobi e Moses, ma soprattutto Ighalo, ogni contropiede può diventare una sentenza per le formazioni avversarie. Mai come in questa edizione del Mondiale, il collettivo biancoverde sembra presentarsi con una idea tattica ben precisa e gli uomini adatti a realizzarlo alla perfezione. Attenzione anche alle differenti caratteristiche che potrebbe dare Kelechi Iheanacho, pronto a subentrare in caso di bisogno a partita in corso.

NIGERIA (4-2-3-1): Uzoho, Shehu, Ekong, Balogun, Idowu; Onazi, Ndidi; Moses, Obi Mikel, Iwobi; Ighalo.