Russia -3: Mané e Keita ali del 4-3-3 senegalese, Koulibaly il leader

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la sorprendente avventura del 2002, culminata coi quarti di finale contro la Turchia, il Senegal si appresta ad affrontare il suo secondo Mondiale. Velocità, forza fisica e imprevedibilità sono sicuramente le armi migliori di una Nazionale che vanta tra le sua fila calciatori di livello internazionale come Kalidou Koulibaly del Napoli, Sadio Mané del Liverpool e Keita Baldé del Monaco. Proprio per esaltare il gioco sulle fasce il ct Aliou Cissé pensa a un 4-3-3 che possa, all'occorrenza, trasformarsi in un 4-2-3-1 in partite da vincere in mezzo al campo. Ancora aperto, infine, il ballottaggio fra i pali: solamente la gara d'esordio con la Polonia scioglierà i dubbi su N'Diaye-Diallo.

SENEGAL (4-3-3): N’Diaye; Gassama, Kara, Koulibaly, Sabaly; Gueye, Kouyaté, B. Ndiaye; Mané, D. Sakho, Keita.