Russia -3:4-3-3 o 4-1-4-1 per il Messico. Hernandez in avanti

© foto di Imago/Image Sport

La generazione d'oro non ha ripagato gli sforzi. Quattro anni fa il Messico arrivava da un'Olimpiade vinta, otto anni fa distrusse l'Italia campione del Mondo uscente in un'amichevole a inizio giugno. Eppure i nordamericani non sono mai riusciti a superare gli ottavi, matematicamente eliminati come certezza. Meno forte degli anni passati, con qualche certezza in meno, il Messico si presenta con l'eterno Guardado a metà campo, il solito Javier Hernandez davanti. Peralta, match winner nelle Olimpiadi di Londra 2012, è la terza scelta in attacco. Da valutare i fratelli dos Santos.

MESSICO (4-3-3): Ochoa; Salcedo, Ayala, Moreno, Layun; Guardado, Herrera, Jonathan; Giovani, Hernandez, Corona.