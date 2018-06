Russia -5, c'era una volta l'Ital-Francia. Resta solo Matuidi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' sempre stata tra le terre di conquista predilette per i club italiani. Per le grandi, soprattutto. Platini, Papin, Pogba, Vieira, Henry, Thuram, Boghossian, Frey, giusto per tirar fuori qualche nome random dal fantastico cilindro del talento francese. Adesso, però, i migliori d'Oltralpe non varcano i confini ma vanno altrove. Magari restano in patria oppure in Inghilterra o Spagna. Sicché desta certamente scalpore e stupore il fatto che, tra i ventitre convocati da Didier Deschamps, ci sia solo un italiano. Blaise Matuidi, sbarcato a Torino un anno fa, e perno del centrocampo della Juventus.

Juventus: Blaise Matuidi.