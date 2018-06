Russia -5, cinque celesti d'Italia. Ma senza più stelle

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Uruguay è da sempre terra stimata e apprezzata da osservatori e dirigenti italiani. Stavolta sono ben cinque i Celesti in Russia in arrivo dalla Serie A. Profili diversi, nessuna stella assoluta visto che Cavani gioca in Francia e Suarez in Spagna. C'è l'esperienza di Martin Caceres della Lazio al servizio di Oscar Tabarez, la solidità di Matias Vecino dell'Inter in mediana con il crack Rodrigo Bentancur della Juventus. Poi, a chiudere, la regia e i piedi educati di Lucas Torreira (per adesso) della Sampdoria e il dinamismo sulla fascia esterna di Diego Laxalt del Genoa.

Juventus: Rodrigo Bentancur.

Inter: Matias Vecino.

Lazio: Martin Caceres.

Sampdoria: Lucas Torreira.

Genoa: Diego Laxalt.